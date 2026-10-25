МИД ответил на требования Франции прекратить вмешательство в дела страны МИД о требованиях Франции: Парижу стоит изучить внешнеполитическую позицию РФ

Москва25 окт Вести.Посольство Франции в Москве направило российской стороне ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны, но Парижу стоило бы изучить заявления Москвы о российском внешнеполитическом подходе ко внутренним делам других стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Право знать".

Недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. Грозно нам тыкая пальчиком и как-то, знаете, помахивая кулачком, представители [президента Франции Эммануэля] Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия, видимо, и другие страны, которые стали получателями всей этой писанины, не вмешивалась во внутренние дела [Франции] рассказала Захарова

Французским дипломатам стоило бы прочитать все заявления российской стороны, согласно которым вмешательство во внутренние дела других стран не является частью внешнеполитического подхода России. Москва отрицает такой подход в международных делах, подчеркнула Захарова.

Сообщения западных СМИ о причастности мессенджера MAX к протестам в Франции вызывает много вопросов, поскольку жители этой страны даже не имеют возможности зарегистрироваться в этом приложении, подчеркнула Захарова.

Между тем протесты в странах Евросоюза (ЕС) являются эталонным лицемерием властей. Примеры и последствия таких протестов необходимо показывать школьникам, заключила Захарова.