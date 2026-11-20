Во время выступления в Берлине Макрон оговорился, назвав себя украинцем

Эммануэль Макрон назвал себя украинцем Во время выступления в Берлине Макрон оговорился, назвав себя украинцем

Москва20 ноя Вести.Во время пресс-конференции в Берлине президент Франции Эммануэль Макрон оговорился, назвав себя и жителей Европы украинцами. Его слова процитировало агентство AFP.

Полагаю, сегодня - в том числе для нас, украинцев, для европейцев, - этот вопрос вновь становится актуальным заявил Макрон

Выступление президента Франции было посвящено перспективам вступления Украины в НАТО.

Ранее Эммануэль Макрон не ответил на вопрос журналиста, поедет ли он в Москву на переговоры. Президент Франции уклончиво сообщил, что его страна никогда не прекращала контактов с Россией.