Европа не определила представителя на переговорах с Россией

Европа не определилась c представителем на переговорах с Россией Европа не определила представителя на переговорах с Россией

Москва6 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) еще не определился с кандидатурой возможного представителя на переговорах с Россией, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

Решение по кандидатуре специального представителя или группы представителей по переговорам с Россией не принято​​​. Команда [переговорщиков] имеет технический характер приводят "Известия" слова источника

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москве непринципиальна личность переговорщика от Европы, главное - его переговорная позиция.

Между тем среди стран Запада произошел раскол из-за подхода к переговорам с Россией, заявил британский журналист Гидеон Рахман.