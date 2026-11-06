Москва6 нояВести.Евросоюз (ЕС) еще не определился с кандидатурой возможного представителя на переговорах с Россией, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.
Решение по кандидатуре специального представителя или группы представителей по переговорам с Россией не принято. Команда [переговорщиков] имеет технический характерприводят "Известия" слова источника
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москве непринципиальна личность переговорщика от Европы, главное - его переговорная позиция.
Между тем среди стран Запада произошел раскол из-за подхода к переговорам с Россией, заявил британский журналист Гидеон Рахман.