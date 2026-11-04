FT: на Западе сформировались три принципиально разных подхода к переговорам с РФ

Колумнист FT: Запад раскололся на три лагеря из-за переговоров с Россией FT: на Западе сформировались три принципиально разных подхода к переговорам с РФ

Москва4 ноя Вести.Среди стран Запада произошел раскол из-за подхода к переговорам с Россией.

Об этом заявил британский журналист Гидеон Рахман в статье для газеты Financial Times (FT).

В западном альянсе сформировались три лагеря, которые придерживаются принципиально разных подходов к отношениям с Россией сообщается в публикации

Сторонниками первого подхода автор статьи называет Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые на переговорах с РФ представляют США.

Второй подход, по мнению Рахмана, отстаивают лидеры скандинавских стран – президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Стере, которые уверены, что европейцам необходимо вести прямой диалог с Россией.

Приверженцами третьей стратегии британский журналист считает страны Прибалтики и Польшу, которые продвигают идею бесперспективности каких-либо переговоров с Россией.

При этом каждый подход имеет свои недостатки, отметил Рахман.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что среди стран ЕС нет согласия по вопросу переговоров с Россией.