Лавров назвал тупиковыми размышления фон дер Ляйен и Каллас об Украине Лавров: размышления фон дер Ляйен и Каллас об Украине ведут в тупик

Москва15 ноя Вести.Размышления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что для переговоров нужно перемирие на Украине, являются тупиковыми. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности, или как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, это абсолютно тупиковые размышления, и надеюсь, что все это понимают сказал Лавров

Как сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источники, позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросу об обсуждении с Россией будущей архитектуры европейской безопасности вызвала разногласия внутри Евросоюза.