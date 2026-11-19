Москва19 ноя Вести.Постепенная отмена санкций в отношении России возможна по мере прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом в ходе пресс-конференции заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, Украина должна иметь возможность идти европейским путем. Кроме того, как отметил политик, ей необходимо предоставить помощь в восстановлении.

В ответ возможно постепенное, обусловленное определенными условиями снятие санкций против России сказал Мерц

Ранее президент России Владимира Путин заявил, что РФ стала "мировым рекордсменом" по числу введенных против Москвы ограничительных мер. При этом глава государства подчеркнул, что РФ достойно прошла испытания санкциями.