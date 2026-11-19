Мерц: украинский конфликт закончится только при дипломатическом решении

Мерц рассказал, как закончится конфликт на Украине Мерц: украинский конфликт закончится только при дипломатическом решении

Москва19 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинский конфликт закончится только в случае выработки дипломатического решения.

По мнению главы правительства ФРГ, конфликт должен завершиться при условии, что Украина сохранит территориальную целостность. Кроме того, Киеву необходимы надежные гарантии безопасности.

Мы понимаем, что эта война закончится только в том случае, если будет найдено дипломатическое решение сказал Мерц

Мерц также указал, что Украина должна быть интегрирована в европейскую систему безопасности.