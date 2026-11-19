Москва19 нояВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинский конфликт закончится только в случае выработки дипломатического решения.
По мнению главы правительства ФРГ, конфликт должен завершиться при условии, что Украина сохранит территориальную целостность. Кроме того, Киеву необходимы надежные гарантии безопасности.
Мы понимаем, что эта война закончится только в том случае, если будет найдено дипломатическое решениесказал Мерц
Мерц также указал, что Украина должна быть интегрирована в европейскую систему безопасности.