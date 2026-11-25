Москва25 нояВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста ИС "Вести" Ольги Князевой о том, кто может быть гарантом договоренностей по Украине, помимо Владимира Зеленского.
Я сейчас затрудняюсь ответить на этот вопросзаявил он
При этом Песков уточнил, что финализация мирных договоренностей без представителя Украины, имеющего политическую ответственность, не представляется возможной.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point заявил о готовности вместе с Зеленским прилететь в российскую столицу на переговоры. Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил данную инициативу.