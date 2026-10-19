Москва19 октВести.Украинская сторона отказывается уступать контролируемую ею часть Донбасса из-за расположенной там линии обороны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, назвав это препятствием к миру.
По словам дипломата, украинские войска удерживают около 11% территории региона.
Украина заявила: "Мы не можем отдать оставшиеся 11 процентов Донбасса, потому что эта линия обороны – наша последняя обороняемая линия". Таким образом, это лежит в основе этого конфликтасказал он в интервью Breitbart News
Ранее Рубио признал наличие сложностей в переговорном процессе, однако подчеркнул, что Вашингтон сохраняет готовность выступить посредником. Он также порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому сосредоточиться на вопросе мирного урегулирования.