Рубио назвал оборонительные позиции ВСУ в Донбассе препятствием для мира

Рубио назвал препятствием к миру нежелание Киева уступать часть Донбасса Рубио назвал оборонительные позиции ВСУ в Донбассе препятствием для мира

Москва19 окт Вести.Украинская сторона отказывается уступать контролируемую ею часть Донбасса из-за расположенной там линии обороны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, назвав это препятствием к миру.

По словам дипломата, украинские войска удерживают около 11% территории региона.

Украина заявила: "Мы не можем отдать оставшиеся 11 процентов Донбасса, потому что эта линия обороны – наша последняя обороняемая линия". Таким образом, это лежит в основе этого конфликта сказал он в интервью Breitbart News

Ранее Рубио признал наличие сложностей в переговорном процессе, однако подчеркнул, что Вашингтон сохраняет готовность выступить посредником. Он также порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому сосредоточиться на вопросе мирного урегулирования.