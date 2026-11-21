Москва21 ноя Вести.Украина продолжает сопротивляться передаче оставшейся под ее контролем части Донбасса, поскольку опасается, что после ее потери российским войскам откроется путь к Киеву. Такое мнение в эфире Fox News высказал постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

По его словам, российские силы еще не заняли небольшой участок территории Донбасса, который, как считает Уолц, имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения.

Есть небольшая полоска Донбасса, которую русские еще не заняли. Но как только они ее преодолеют, откроется путь прямо на Киев. Именно поэтому украинцы так упорно сопротивляются передаче территорий сказал Уолтц

Как отметил ранее глава ДНР Денис Пушилин, к настоящему времени российские военные установили контроль примерно над 90% территории республики. При этом обстановка на линии фронта продолжает меняться: подразделения продвигаются вперед, однако, как отметил Пушилин, продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Глава региона объяснил это сложностью боевых задач.