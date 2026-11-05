Войтоловский: США понимают все риски эскалации на Украине, в отличие от Европы

Политолог считает, что США продолжат миротворческие усилия по Украине Войтоловский: США понимают все риски эскалации на Украине, в отличие от Европы

Москва5 ноя Вести.Руководство США, в отличие от представителей Европейского союза, понимает все риски эскалации конфликта на Украине. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

По этой причине остается надежда, что Вашингтон продолжит миротворческие усилия по разрешению украинского конфликта, указал политолог.

Руководство Соединенных Штатов, в отличие от европейцев, понимает все риски, связанные с эскалацией конфликта и с его выходом за пределы территории самой Украины. Все риски, связанные с прямым военным столкновением России и НАТО. И вот американцы здесь проявляют гораздо больше здравого смысла. Поэтому есть некоторая надежда на то, что Вашингтон все-таки продолжит свои усилия. А вот европейцам пора бы одуматься сказал Войтоловский

Он отметил, что Россия и США продолжают прилагать серьезные дипломатические усилия по украинскому вопросу.

Последовательность шагов, преследующих какие-то общие цели, единые цели, она всегда более результативна, чем отдельные встречи, ожидания и так далее. Потому что на самом деле очень серьезные дипломатические усилия предпринимаются и МИД России, гигантские усилия, и не только МИДом, другими ведомствами. И Соединенные Штаты здесь играют определенную роль добавил эксперт

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги промежуточных выборов в Конгресс, заявив, что американский лидер Дональд Трамп продолжает выполнять свои полномочия, и Москва рассчитывает, что он продолжит свои миротворческие усилия.