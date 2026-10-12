Войтоловский усомнился в том, что успех спецоперации РФ выгоден Трампу Войтоловский не считает, что успех спецоперации РФ выгоден Трампу

Москва12 окт Вести.Успех специальной военной операции является в интересах России, а не американского руководства. Об этом заявил ИС "Вести" директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Федор Войтоловский.

Для [президента США Дональда] Трампа самое главное - то, чтобы республиканцы получили голоса на выборах в Конгресс и на выборах в Палату представителей в Сенат. Это вот на сегодня, а завтра для Трампа выгодно, чтобы его преемник выиграл президентские выборы. Поэтому цели специальной военной операции и их реализация нужны нам, России. Что же касается киевского режима, то ни в коем случае ни Трамп, ни любая другая американская администрация не откажется от поддержки Киева считает эксперт

По его мнению, какую бы риторику ни использовал президент США в отношении Зеленского, это не меняет основной стратегии Вашингтона относительно Украины.

Ему [Дональду Трампу] важны сохранение украинской государственности, сохранение Украины в орбите евроатлантического сообщества, Североатлантического альянса без вступления, но сохранения в орбите американского, европейского влияния добавил он

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что за переворотом на Украине стояли Англия, Германия, Франция, Польша.