Москва5 нояВести.Разгромное поражение республиканцев на промежуточных выборах нанесло серьезный удар по администрации президента США Дональда Трампа, но катастрофы для американского лидера не произошло. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.
Конгресс, большинство в котором теперь принадлежит демократам, станет для Трампа препятствием при проведении крупных законодательных инициатив, отметил эксперт.
Я считаю, что катастрофы не произошло никакой для Дональда Трампа и его администрации. Но это очень чувствительный, серьезный удар по администрации и ее способности проводить крупные законодательные инициативысказал он
Войтоловский также перечислил основные причины поражения республиканцев на выборах.
Причины очень простые – социально-экономические. Ситуация в экономике не соответствовала ожиданиям избирателей. И от Трампа ждали расцвета экономического, а получили вновь инфляцию. Она, конечно, не такая высокая, но она чувствительная – 3,5%. Получили очень серьезные последствия агрессии США и Израиля против Ирана, связанные с изменением цен на нефть, нефтепродукты, отчасти на газ на мировых рынках, которые затронули США и повлияли на цены на топливо для американских потребителейобъяснил он
Ранее сообщалось, что Демократическая партия, получившая контроль над Сенатом и Палатой представителей США, намерена использовать полномочия Конгресса, чтобы повлиять на внешнюю политику администрации Трампа.