Политолог указал на серьезность удара по Трампу после разгрома на выборах Эксперт Войтоловский: итоги выборов в Конгресс нанесли серьезный удар по Трампу

Москва5 ноя Вести.Разгромное поражение республиканцев на промежуточных выборах нанесло серьезный удар по администрации президента США Дональда Трампа, но катастрофы для американского лидера не произошло. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

Конгресс, большинство в котором теперь принадлежит демократам, станет для Трампа препятствием при проведении крупных законодательных инициатив, отметил эксперт.

Я считаю, что катастрофы не произошло никакой для Дональда Трампа и его администрации. Но это очень чувствительный, серьезный удар по администрации и ее способности проводить крупные законодательные инициативы сказал он

Войтоловский также перечислил основные причины поражения республиканцев на выборах.

Причины очень простые – социально-экономические. Ситуация в экономике не соответствовала ожиданиям избирателей. И от Трампа ждали расцвета экономического, а получили вновь инфляцию. Она, конечно, не такая высокая, но она чувствительная – 3,5%. Получили очень серьезные последствия агрессии США и Израиля против Ирана, связанные с изменением цен на нефть, нефтепродукты, отчасти на газ на мировых рынках, которые затронули США и повлияли на цены на топливо для американских потребителей объяснил он

Ранее сообщалось, что Демократическая партия, получившая контроль над Сенатом и Палатой представителей США, намерена использовать полномочия Конгресса, чтобы повлиять на внешнюю политику администрации Трампа.