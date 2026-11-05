Москва5 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп до промежуточных выборов успел реализовать многие из заявленных программных целей – от налоговых реформ до ужесточения миграционного законодательства. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

По мнению Войтоловского, с текущим созывом Конгресса, который будет заседать до января, Трамп постарается осуществить все, что задумал в социально-экономической сфере и внешней политике.

Но на самом деле ему многое уже удалось и с точки зрения его программных целей, которые были заявлены и в экономической сфере, и налоговой: налоговые реформы, связанные с ослаблением налогового давления прежде всего на наиболее богатую часть американского общества. Мы видели, какое ужесточение прошло в сфере миграционного законодательства и против тех программ здравоохранения, которые были приняты еще при Бараке Обаме и были направлены на расширение доступа наиболее бедных слоев американцев к системе страхования в сфере здравоохранения и к услугам медицинским. На самом деле эта система тоже не очень хорошо работала, поэтому тут надо отдать должное Трампу, он не зря с ней боролся, а при этом на это уходили гигантские бюджетные средства заявил он

Ранее сообщалось, что согласно предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия потеряет большинство как в Палате представителей, так и в Сенате.