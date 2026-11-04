"Нужно договариваться": эксперт призвал Трампа и демократов к диалогу Эксперт Демчук: Трампу и демократам придется договариваться для принятия решений

Москва4 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу и демократическому Конгрессу придется договариваться, чтобы взаимно не блокировать решения друг друга. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

Он отметил, что Трамп не будет оспаривать итоги промежуточных выборов в Конгресс, так как ему сейчас нет необходимости создавать серьезный конфликт. Перед Трампом стоит цель подготовить к следующим президентским выборам своего преемника – республиканца, добавил Демчук.

Трамп может наложить вето на любой законопроект, который минимальным большинством примут в Палате представителей или в Сенате демократы. Для преодоления вето у них не хватит голосов… но, с другой стороны, он сам тоже не сможет навязать свой законопроект, поскольку они могут его отвергнуть. То есть будут взаимно блокировать друг друга, поэтому, чтобы хоть какие-то были приняты решения, им нужно договариваться объяснил эксперт

Демчук отметил, что Палата представителей принимает решения, которые касаются американского бюджета, поэтому если Трамп захочет проводить какие-то военные операции, то демократическое большинство не выделит на это средств.

Сейчас фактически государственная казна оказывается в руках демократов, поэтому государственные расходы… будут под серьезным влиянием Демократической партии. И вот эти финансовые рычаги, которые сейчас демократы получают, действительно, у них это мощный будет козырь уточнил он

Также Демчук сообщил, что представители Демократической партии не получат квалифицированного большинства ни в одной из палат Конгресса США, которое нужно для преодоления вето президента.