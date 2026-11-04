У демократов не хватит мест в Конгрессе для преодоления вето, считает эксперт Эксперт Демчук: у демократов не хватит мест в Конгрессе для преодоления вето

Москва4 ноя Вести.Представители Демократической партии не получат квалифицированного большинства ни в одной из палат Конгресса США, которое нужно для преодоления вето президента Дональда Трампа. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

В Сенате также у демократов не будет необходимого большинства для импичмента Трампу, подчеркнул эксперт.

Уже понятно, что ни в одной из палат демократы не получат квалифицированного большинства, которое нужно, например, для преодоления вето президента, которое Трамп обещал накладывать на все не устраивающие его законопроекты, и тем более не будет необходимого в Сенате большинства в две трети голосов для импичмента Трампа. Поэтому Трамп здесь может не беспокоиться сообщил Демчук

Согласно прогнозу агентства Bloomberg, Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получит контроль над Палатой представителей Конгресса США. Демократы получат минимум 223 места в нижней палате при том, что у представителей Республиканской партии только 126 мандатов. Также агентство опубликовало прогноз по итогам выборов в верхнюю палату - Сенат. Там демократы, как утверждается, получают 54 места, то есть большинство, а у республиканцев – 41 кресло.

Ранее Трамп заявил, что не хочет оставшиеся два года президентского срока "накладывать вето на все подряд" и будет работать с демократами. Одновременно с этим американский лидер опубликовал в соцсетях изображение фирменной красной бейсболки со словом Veto.