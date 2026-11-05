Политолог предположил, как Трамп продолжит свою политику после выборов Войтоловский: Трамп после выборов будет сочетать политику кнута и пряника

Москва5 ноя Вести.Американская администрация постарается сохранить твердость политического курса, которого она придерживалась на протяжении двух лет, после разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

Президент США Дональд Трамп в отношениях с Конгрессом, где большинство будет принадлежать демократам, будет сочетать политику кнута и пряника, предположил эксперт.

Администрация постарается сохранить твердость в отношении курса, которого она придерживалась на протяжении двух лет. Просто это будет намного труднее, … потому что все серьезные законодательные инициативы, особенно связанные с динамикой бюджетных расходов, будут встречать жесточайшее сопротивление демократов… Я думаю, что он будет сочетать политику кнута и пряника, потому что другого ему не остается. Там, где вопросы будут носить критический характер для администрации, он будет стараться использовать вето. А там, где ему неизбежно придется договариваться с демократами в обеих палатах, он будет искать компромиссы сказал Войтоловский

Ранее Трамп заявил журналистам, что не боится возможного объявления импичмента со стороны демократов. По его словам, Демократическая партия получила бы намного больший ущерб от его отстранения.