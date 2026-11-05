Демократы будут жестоко мстить Трампу за критику и проигрыш в прошлом Эксперт Войтоловский: демократы будут мстить Трампу за проигрыш в прошлом

Москва5 ноя Вести.Демократы будут жестко мстить президенту США Дональду Трампу за поражение их кандидата Камалы Харрис на президентских выборах и критику, которой американский лидер подвергал своего предшественника Джо Байдена, указал в интервью ИС "Вести" директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

Эксперт уверен, что в ближайшее время будут инициированы расследования в отношении Трампа и его окружения.

Расследования будут, конечно, инициированы, потому что многие демократы идут мстить: мстить за поражение на президентских выборах, мстить за ту критику, которой подвергал лично Трамп и своего предшественника на посту президента Джозефа Байдена и вообще Демократическую партию. Поэтому мстить они будут жестоко, будут инициированы расследования и в комитетах Конгресса США, и против самого Трампа, и против людей из его окружения сказал Войтоловский

При этом перспектива импичмента эксперту видится сомнительной.

Что касается импичмента, он крайне маловероятен, потому что нужно собрать две трети голосов для импичмента, а для этого нет никаких оснований, республиканцы не будут такие инициативы поддерживать добавил он

Ранее Трамп заявил, что сможет наладить сотрудничество с демократами по гораздо большему числу вопросов, чем думают люди.