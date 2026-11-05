Reuters назвал пять возможных изменений во внешней политике США после выборов

Демократы намерены изменить пять направлений внешней политики США Reuters назвал пять возможных изменений во внешней политике США после выборов

Москва5 ноя Вести.Демократическая партия, получившая контроль над Сенатом и Палатой представителей США, намерена использовать полномочия Конгресса, чтобы повлиять на внешнюю политику администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Одним из возможных изменений станет ограничение военных действий против Ирана. Демократы могут блокировать назначения и сокращать оборонные расходы, добиваясь от президента получения разрешения Конгресса на продолжение боевых действий.

Кроме того, партия планирует добиваться увеличения помощи Украине, в том числе вынести на голосование новый пакет поддержки Киева. При этом военную помощь Израилю могут ограничить или полностью прекратить.

Еще одной мерой, как утверждается, станет использование бюджетных механизмов для восстановления замороженного финансирования зарубежных программ и ограничения военных расходов.

Также новый состав Конгресса намерен усилить надзор за политикой США в Латинской Америке, включая санкции против Кубы и действия Вашингтона в отношении Венесуэлы.