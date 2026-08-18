Сенатор Кейн намерен внести резолюцию о запрете Трампу наносить удары по Оману Сенатор Кейн планирует внести резолюцию о запрете президенту США атаковать Оман

Москва18 авг Вести.Американский сенатор-демократ Тим Кейн хочет внести резолюцию о военных полномочиях, которая запретит президенту США проводить военные операции против Омана.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил надежду, что сможет найти поддержку у "коллег-республиканцев, которые присоединятся к демократам".

Я внесу резолюцию о военных полномочиях, запрещающую военные действия против Омана, как только мы вернемся с августовских каникул сказал сенатор

Кейн напомнил, что Оман является дипломатическим партнером Вашингтона, с которым у Соединенных Штатов действует соглашение о свободной торговле, а потенциальная растрата американских боеприпасов против султаната только сыграет на руку геополитическим противникам Штатов.

Поводом для законодательной инициативы послужили слова американского лидера Дональда Трампа о том, что если Маскат "встанет на пути" у Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта с Тегераном, США "разбомбят" Оман. Как отмечает The Wall Street Journal, Трамп начал угрожать Оману нанесением ударов из-за того, что переговоры Вашингтона и Тегерана зашли в тупик. Некоторые американские чиновники также поделились с изданием мнением, что глава Белого дома нашел в Омане "козла отпущения".