Политолог предположил, какие санкции могут снять с РФ сразу после окончания СВО Войтоловский: США смогут снять только часть санкций с РФ сразу по завершении СВО

Москва5 ноя Вести.Соединенные Штаты смогут одномоментно снять часть санкций с России сразу после завершения украинского конфликта, которые были введены посредством президентских исполнительных указов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

При этом за санкции, введенные резолюциями Конгресса США, развернется долгая политическая борьба, уточнил эксперт.

Если будут достигнуты некие компромиссы и конфликт будет так или иначе завершен, тогда, возможно, та часть санкций, которая введена президентами Соединенных Штатов разными посредством президентских исполнительных указов, может быть отменена посредством президентских исполнительных указов. А те санкции, которые введены резолюциями Конгресса, вот за ними будет долгая политическая борьба, и не нужно иметь завышенных ожиданий и ожидать, что эти санкции будут сняты объяснил Войтоловский

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что введение американских адский санкций в отношении России после прошедших в США выборов станет результатом торга между главой государства Дональдом Трампом и Конгрессом.