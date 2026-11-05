Москва5 нояВести.Соединенные Штаты смогут одномоментно снять часть санкций с России сразу после завершения украинского конфликта, которые были введены посредством президентских исполнительных указов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.
При этом за санкции, введенные резолюциями Конгресса США, развернется долгая политическая борьба, уточнил эксперт.
Если будут достигнуты некие компромиссы и конфликт будет так или иначе завершен, тогда, возможно, та часть санкций, которая введена президентами Соединенных Штатов разными посредством президентских исполнительных указов, может быть отменена посредством президентских исполнительных указов. А те санкции, которые введены резолюциями Конгресса, вот за ними будет долгая политическая борьба, и не нужно иметь завышенных ожиданий и ожидать, что эти санкции будут снятыобъяснил Войтоловский
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что введение американских адский санкций в отношении России после прошедших в США выборов станет результатом торга между главой государства Дональдом Трампом и Конгрессом.