Константинов: выстроить систему безопасности без России не получится Константинов: невозможно построить систему безопасности без учета интересов РФ

Москва7 ноя Вести.Россию не получится игнорировать, а попытки Запада выстроить новую систему безопасности без учета интересов Москвы обречены на провал, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью ТАСС.

Запад не хочет, чтобы Россия вернулась на свое законное место в системе мировых отношений, отметил Константинов.

Россия вернулась, и с этим им придется считаться, сколько бы и чего бы они не обсуждали на своих сходках. Некоторые на Западе к принятию этой реальности практически готовы, другие никак не могут смириться. Но придется приводит ТАСС слова Константинова

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель не станет обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности Европы.

Зять президента США Джаред Кушнер отметил, что делегация США провела в Брюсселе содержательные переговоры с Украиной, НАТО и европейцами.