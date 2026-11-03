Константинов: последствия санкций для Запада еще впереди Константинов: последствия антироссийских санкций для Запада будут усугубляться

Москва3 ноя Вести.Страны Запада, вводящие санкции в отношении России, уже ощутили на себе их негативные последствия, но ситуация для них еще будет ухудшаться. Об этом заявил председатель госсовета Крыма Владимира Константинов.

Ряд западных стран уже столкнулся с деиндустриализацией, в обществе назревает недовольство, выливающееся в массовые протесты и беспорядки, отметил он в беседе с ТАСС.

Санкции против России начали работать против стран, которые их ввели, в итоге они стали серьезно нуждаться в наших ресурсах. Они рыли яму нам, а попали в нее сами. Но и сейчас последствия их политики ощущаются ими не в полном объеме, события будут пагубно развиваться для них и дальше заявил парламентарий

Он добавил, что текущая ситуация для европейских стран – " новый мир, в котором они еще не жили".

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия в ответ на санкции Евросоюза может повысить ввозные пошлины на ряд европейских товаров или ограничить их ввоз.