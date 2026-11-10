Москва10 нояВести.Российская дальнобойная высокоточная ракета "Филин" вызвала тихую панику на Украине. Об этом рассказали ТАСС в пророссийском подполье.
Собеседник агентства уточнил, что ракета ломает экономику ПВО Украины, а защитить объекты от "Филина" способны лишь дорогостоящие системы по типу Patriot, и то не гарантированно.
"Филин", насколько нам известно, вызвал тихую панику на Украине. И это не от того, что ракета сама по себе какая-то сверхъестественная или сверхмощная, а от того, что они просто не понимают, что с ней делать - ракета ломает экономику украинской ПВОзаявили в подполье
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, как ранее стало известно, в панике от применения ВС РФ новой ракеты "Филин".
Между тем военный эксперт Александр Степанов назвал ракету инструментом демилитаризации Украины и ликвидации стратегического тыла противника. Он уточнил, что дальность полета "Филина" покрывает всю подконтрольную Киеву территорию.