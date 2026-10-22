Новая российская ракета "Филин" навела панику в ГУР Украины Украинская ПВО пока не смогла сбить ни одной российской ракеты "Филин"

Москва22 окт Вести.Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в панике от применения с конца лета новой российской ракеты "Филин", сообщает KP.RU. ВСУ потребовалось два с половиной месяца, чтобы по фрагментам определить вид грозного изделия и его параметры. Ракета, летящая со скоростью 800 км/ч, оказалась не по зубам даже американской системе Patriot.

Новая крылатая ракета "Филин" является продолжением тенденции российского ВПК по разработке недорогих средств воздушного нападения. Высоких ТТХ (Тактико-технических характеристик – Прим. ред.) удалось добиться благодаря производству основных элементов корпуса методом 3D-печати говорится в сообщении ГУР

Однако на этом правда заканчивается. Офицеры ГУ, например, заявили, что за наведение ракеты на цель отвечает китайская навигационная система. Однако в этом нет никакого смысла, поскольку у России давно есть своя навигационная система - ГЛОНАСС.

Вторая ложь ГУР заключается в том, что якобы «в электронике ракеты используется 35 американских компонентов и 22 китайских. Тут стоит вспомнить, что США еще в 2022 году категорически запретили поставлять в Россию любые электронные компоненты. Ну, а что касается китайских компонентов, то МИД КНР не раз официально заявлял, что не поставляет оружие и его компоненты в Россию.