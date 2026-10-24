Москва24 окт Вести.Новая российская дальнобойная высокоточная ракета "Филин" - это новый инструмент демилитаризации Украины и ликвидации стратегического тыла противника, указал в разговоре с ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

Это еще один инструмент демилитаризации и ликвидации так называемого стратегического тыла противника, который, надеюсь, будет массово внедрен и покажет свою максимальную эффективность сказал он

Степанов рассказал, что дальность полета "Филина" составляет 1,2 тысячи км - расстояние, на котором расположены Ростов-на-Дону и Львов. Соответственно, дальность полета новой российской ракеты покрывает всю подконтрольную Киеву территорию. Пуск "Филина" может осуществляться с наземной мобильной пусковой установки, которую в том числе можно разместить на морской платформе. Масса боевой части ракеты составляет 100 кг.

"Филин", также отметил Степанов, неуязвимым для мобильных огневых групп и переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку высота его полета составляет порядка 6 километров.

С учетом колоссального ракетного голода и коллапса системы ПВО киевского режима доступного инструментария по перехвату подобных систем у противника практически нет сказал он

Еще одно преимущество ракеты заключается в том, что ее можно производить с использованием аддитивных технологий - для развертывания площадок нужны лишь 3D-принтеры. Стоимость "Филина" существенно ниже европейских аналогов, при этом дальность Storm Shadow вдвое меньше - 560 км, также указал эксперт.