Москва2 ноя Вести.Первую фотографию, предположительно, новейшей ракеты "Филин" на наземной пусковой установке публикует канал "Военная хроника" в MAX.

Уточняется, что этот боеприпас создан научно-производственным объединением "Молния", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Также канал добавляет, что длина фюзеляжа ракеты составляет 3,5 метра, размах крыла – 3 метра. Корпус ракеты сделан из композитных материалов, а некоторые детали напечатаны на 3D-принтере.

Стартовый вес оценивается в 210 килограммов, причем масса боевой части варьируется от 50 до 100 килограммов. Радиус действия "Филина" – от 600 до 1200 километров, а максимальная скорость полета – 800 километров в час. Кроме того, на ракете установлен российский турбореактивный двигатель Р500.

Система наведения ракеты включает инерциальную и спутниковую навигацию. Причем на "Филине" установлена антенна "Комета", которая устойчива к глушению спутниковых систем вроде ГЛОНАСС.

Как утверждает украинская разведка, "Филин" применяется в зоне спецоперации с конца лета этого года.