Разведка Украины заявила о первом применении ВС РФ "Искандера-1000" На Украине заявили о применении ВС РФ "Искандера-1000"

Москва28 авг Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) впервые применили обновленную модернизированную баллистическую ракету 9М723-2, которую на Украине называют "Искандер-1000". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на военную разведку страны.

Отмечается, что ракета была задействована во время одного из летних комбинированных ударов по Киеву, при этом время ее применения не уточняется. Предполагается, что новая ракета является частью ракетного комплекса "Бора-М".

По данным ГУР, ракета с усовершенствованным двигателем больше 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Дальность ее полета оценивается в 550 километров. При этом название "Искандер-1000" в самом сообщении обозначено как условное.

Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России поразили в Киевской области промышленное предприятие по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов "Лють".