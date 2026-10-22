Москва22 окт Вести.Российские войска начали применять новую крылатую ракету "Филин" в зоне СВО, утверждает ГУР Украины в Telegram.

В публикации говорится, что новый снаряд может развивать скорость до 800 километров в час на расстояния до 1,2 тысячи километров. Ракета способна и лететь на сверхнизких высотах, и подниматься на высоту до шести километров. Разведка Украины убеждена, что в распоряжении у ВС РФ есть две версии снаряда – с боевой частью весом 50 и 100 килограммов.

Новая крылатая ракета "Филин" является продолжением тенденции российского ВПК по разработке недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным пуском следует из публикации

Размах крыльев и длина ракеты составляют 3 и 3,5 метра соответственно. Ряд компонентов изготовлен с применением технологии 3D-печати.

Пуск происходит с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя добавили в украинской разведке

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