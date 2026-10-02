Москва2 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о первом применении в боевых условиях украинской баллистической ракеты FP-7.

Киев утверждает, что впервые применил свою тактическую баллистическую ракету FP-7. Зеленский сообщил об этом в социальных сетях, отметив, что за этим последует серийное производство, пишет TWZ.

При этом украинские власти не раскрыли никаких подробностей: ни цель, ни место, ни количество использованных ракет. Как сообщается, ракета разработана украинской оборонной компанией Fire Point, дальность ее полета составляет порядка 250 км, а вес боевой части – 150 кг.

Ракета оптимизирована для ударов по логистическим узлам, системам противовоздушной обороны (ПВО) и базам БПЛА. По информации компании-разработчика, FP-7 является более короткодействующим дополнением к американским ракетам ATACMS.

Как ранее сообщила газета Financial Times, Зеленский признал, что образовавшаяся в бюджете Украины дыра создает препятствия для разработки и производства критически важного вооружения. Politico отмечала, что финансовые резервы Украины, которые предназначены для ведение боевых действий, сокращаются.

В августе Зеленский заявлял, что на Западе многие не хотят, чтобы Киев производил свои баллистические ракеты.