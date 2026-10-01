Глава украинской компании Fire Point опроверг сообщения о своей гибели

Глава украинской Fire Point прокомментировал информацию о покушении на него Глава украинской компании Fire Point опроверг сообщения о своей гибели

Москва1 окт Вести.Совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман прокомментировал сообщения Верховной рады о покушении на него, заявив, что слухи о его гибели сильно преувеличены.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что на Штилермана было совершено покушение.

Слухи о моей гибели, или гибели моих телохранителей немного преувеличены написал он в ответ в своем аккаунте в X (Социальная сеть запрещена в РФ)

При этом он не опроверг и не подтвердил факт покушения.

Fire Point - одна из крупнейших украинских компаний, занимающихся производством ракет и дронов. Компания была создана в 2022 году бизнесменами Егором Скалигой, Ириной Терех и Денисом Штилерманом. Она получила известность благодаря разработке дальнобойных барражирующих боеприпасов FP-1/2 и крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Ранее сообщалось, что за последние два года компания Fire Point получила от украинских властей 107,4 млрд гривен на производство дронов.