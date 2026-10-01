На Украине заявили о покушении на совладельца оружейной компании

На совладельца украинской оружейной компании совершили покушение На Украине заявили о покушении на совладельца оружейной компании

Москва1 окт Вести.На совладельца производящей ракеты и беспилотники украинской компании Fire Point Дениса Штилермана совершено покушение под Киевом. Об этом сообщил ряд украинских СМИ и представителей блогосферы.

По первоначальным данным, Штилерман был легко ранен, убит его охранник. Чуть позже сам Штилерман написал в соцсетях, что слухи о его гибели или гибели охранников "немного преувеличенны".

При этом он не опроверг сообщения о покушении.

Fire Point - украинская частная оборонная компания, которая специализируется на производстве беспилотников и крылатых ракет. Создана в 2022 году. В конце 2024 года стала одним из крупнейших подрядчиков Минобороны Украины.