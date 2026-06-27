На Украине анонсировали запуск "аналога" баллистической ракеты "Искандер-М" Анонсирован запуск на Украине "аналога" баллистической ракеты "Искандер-М"

Москва27 июн Вести.На Украине в ближайшее время проведут первый запуск баллистической ракеты FP-9, которая по своим параметрам близка к ракетам российского комплекса "Искандер-М". Об этом заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман, его слова приводит издание"Инсайдер.UA" в своем Telegram-канале.

В ближайшее время ожидаем первый запуск баллистической ракеты FP-9 сказал он

По словам Штилермана, Киев также готов производить дальнобойные ракеты "Фламинго" в необходимом количестве. Изготовлением этого вида оружия тоже занимается компания Fire Point.

Ракета "Фламинго", хоть и подается как оригинальная разработка украинских ученых, на самом деле представляет собой точную копию большой крылатой ракеты FP-5, которая была разработана эмиратско-британской группой Milanion Group.