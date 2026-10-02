FT: Зеленский признал, что дыра в бюджете мешает Киеву производить вооружение

Зеленский заявил, что Киев не может производить вооружение из-за дыры в бюджете FT: Зеленский признал, что дыра в бюджете мешает Киеву производить вооружение

Москва2 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что образовавшаяся в бюджете Украины дыра создает препятствия для разработки и производства критически важного вооружения. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

Ранее газета Politico сообщила, что финансовые резервы Украины, которые предназначены для ведение боевых действий, сокращаются. Причем, как отмечалось, это происходит в крайне неблагоприятный для Киева период.

[Зеленский] заявил, что Украина также столкнулась с дырой в бюджете, которая препятствует разработке и массовому производству критически важных видов оборонительного вооружения указали журналисты

1 октября агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники сообщило, что ЕС отклонил просьбы Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро.