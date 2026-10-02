Москва2 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что образовавшаяся в бюджете Украины дыра создает препятствия для разработки и производства критически важного вооружения. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.
Ранее газета Politico сообщила, что финансовые резервы Украины, которые предназначены для ведение боевых действий, сокращаются. Причем, как отмечалось, это происходит в крайне неблагоприятный для Киева период.
[Зеленский] заявил, что Украина также столкнулась с дырой в бюджете, которая препятствует разработке и массовому производству критически важных видов оборонительного вооруженияуказали журналисты
1 октября агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники сообщило, что ЕС отклонил просьбы Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро.