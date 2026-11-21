Украинская умная турель не справилась с российской ракетой Украинский Sky Sentinel не смог сбить российскую ракету "Филин"

Москва21 ноя Вести.Новейшая украинская зенитная турель Sky Sentinel с элементами искусственного интеллекта не смогла сбить российскую ракету "Филин". Видео с неудачной попыткой перехвата публикует военный эксперт Кирилл Федоров.

На кадрах видно, что турель ведет непрерывный огонь по воздушной цели, но все пули проходят мимо.

Sky Sentinel создана украинской компанией Carmine Sky, которая позиционирует себя как первого частного разработчика систем ПВО. Турель вооружена крупнокалиберным пулеметом M2, а также имеет лазерный дальномер и оптическую систему наведения. Создатели утверждают, что Sky Sentinel способна самостоятельно обнаруживать, распознавать и отслеживать цель, попутно рассчитывая упреждение для стрельбы. Человек только дает разрешение на открытие огня.

"Филин" – это малогабаритная дозвуковая крылатая ракета с радиусом действия от 600 до 1200 километров. Скорость полета оценивается в 800 километров в час, а масса боевой части составляет от 50 до 100 килограммов.