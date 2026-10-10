Москва10 окт Вести.Украинские власти объявили о новом "чудо-оружии" в борьбе с российскими беспилотниками. В Киеве установили 12 автоматизированных пулеметных турелей с искусственным интеллектом. Эффективность их использования оценивается крайне низко, и от их работы будут страдать в первую очередь мирные жители. О подробностях эксперт в области беспилотных систем, участник программы "Кулибин-клуб" ОНФ Олег Заремба рассказал в интервью ИС "Вести".

Британские установки, размещенные на Украине, носят название "Скай-Сентинел". Калибр орудия составляет 12,7 миллиметра, дальность стрельбы – полтора километра, рассказал эксперт.

Возможности пулемета 12,7 калибра на полтора километра – это, мягко говоря, преувеличенно. Обычно в этом калибре пятно, в которое попадает пуля на таком расстоянии, может составлять около 10 метров. Хорошим считается показатель, когда пятно составляет 2-3 метра. Пулеметы рассчитаны для подавления огневых точек, … а отнюдь не в небольшой силуэт быстролетящей цели… У меня огромные сомнения, что они в "Герань" в пикировании смогут вообще из чего-то попасть сказал Заремба

Также специалист предположил, что автоматические турели будут размещаться вблизи военных объектов в Киеве, которые противник располагает в густонаселенной жилой застройке. При работе пулеметов это приведет к травмам и жертвам среди мирного населения.

Если они установят эти турели для прикрытия собственных объектов и будут сбивать БПЛА, которые летели в них, то эти БПЛА будут куда-то падать… Чем успешнее будут эти турели работать, тем больше БПЛА будет падать на головы местным жителям. Пока не прекратится практика размещения в городах военных объектов – Украина будет от этого страдать подчеркнул эксперт

Ранее британская The Telegraph сообщала, что российская армия нащупала слабость украинских войск в уязвимости противовоздушной обороны. По мнению журналистов, ВС РФ адаптируют свою тактику, зная о проблемах с ПВО у Киева.