Украинские силы ПВО не смогли сбить ни одной ракеты ВС РФ за ночь

На Украине признали, что ВСУ не сбили ни одной российской ракеты за ночь Украинские силы ПВО не смогли сбить ни одной ракеты ВС РФ за ночь

Москва17 окт Вести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли сбить ни одной баллистической и авиационной ракеты российской армии в ночь на 17 октября, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на данные украинских воздушных сил.

Украина ночью не сбила ни одной баллистической и авиационной ракеты, следует из сводки Воздушных сил ВСУ говорится в сообщении в Telegram-канале "Политика Страны"

По данным украинской стороны, российская армия нанесла удары ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатыми ракетами Х-22/32 и четырьмя "Калибрами".

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие атаковали крупнейший металлургический комбинат Украины в Кривом Роге, электроподстанцию в Житомире, а также металлургический комбинат "Запорожсталь" и предприятие "Запорожтрансформатор" в Запорожье.