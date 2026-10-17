Москва17 октВести.Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли сбить ни одной баллистической и авиационной ракеты российской армии в ночь на 17 октября, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на данные украинских воздушных сил.
Украина ночью не сбила ни одной баллистической и авиационной ракеты, следует из сводки Воздушных сил ВСУговорится в сообщении в Telegram-канале "Политика Страны"
По данным украинской стороны, российская армия нанесла удары ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатыми ракетами Х-22/32 и четырьмя "Калибрами".
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие атаковали крупнейший металлургический комбинат Украины в Кривом Роге, электроподстанцию в Житомире, а также металлургический комбинат "Запорожсталь" и предприятие "Запорожтрансформатор" в Запорожье.