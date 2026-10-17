В Житомире поразили одну из ключевых украинских электроподстанций

ВС РФ поразили электроподстанцию в Житомире, питавшую предприятия ВПК Украины В Житомире поразили одну из ключевых украинских электроподстанций

Москва17 окт Вести.Электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины, поражена в Житомире.

Сегодня ночью российская армия нанесла массированный удар по предприятиям в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир.

В Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий военно-промышленного комплекса говорится в сообщении Минобороны РФ

Накануне президент России Владимир Путин поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам противника.