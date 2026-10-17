Москва17 октВести.Электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины, поражена в Житомире.
Сегодня ночью российская армия нанесла массированный удар по предприятиям в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир.
В Житомире поражена электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий военно-промышленного комплексаговорится в сообщении Минобороны РФ
Накануне президент России Владимир Путин поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам противника.