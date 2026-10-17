ВС РФ поразили в Запорожье металлургический комбинат и завод трансформаторов Российские военные атаковали металлургический комбинат в Запорожье

Москва17 окт Вести.Российские военные в ходе массированного ночного удара поразили металлургический комбинат "Запорожсталь" и предприятие "Запорожтрансформатор" в Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

[В Запорожье поражен] металлургический комбинат ("Запорожсталь"), являвшийся крупнейшим предприятием металлургической промышленности Украины. Входит в группу SCM Рината Ахметова. Ранее осуществлял годовую выплавку чугуна – до 1,44 млн тонн и выпуск прокатной стали – свыше 1,3 млн тонн. Продукция шла в основном для нужд военной промышленности говорится в сообщении

По данным ведомства, предприятие "Запорожтрансформатор", по которому также был нанесен удар, выпускает силовые масляные трансформаторы. С 2022 года завод находился под управлением украинского министерства обороны и использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах беспилотниками "Герань" по трем складам дронов и одному складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.