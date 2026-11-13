Москва13 нояВести.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил журналистам в Дублине, что прошедшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным были "продуктивными и подробными".
Очень подробная и продуктивная встреча с президентом Путинымзаявил он
Представители Вашингтона прилетели в Москву после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.
Затем Кушнер и еще один спецпосланник американского президента - Стивен Уиткофф - отправились в Дублин, где встретились с Владимиром Зеленским.