"Подробная и продуктивная": Кушнер о встрече с Путиным Джаред Кушнер назвал переговоры с Путиным продуктивными

Москва13 ноя Вести.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил журналистам в Дублине, что прошедшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным были "продуктивными и подробными".

Очень подробная и продуктивная встреча с президентом Путиным заявил он

Представители Вашингтона прилетели в Москву после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

Затем Кушнер и еще один спецпосланник американского президента - Стивен Уиткофф - отправились в Дублин, где встретились с Владимиром Зеленским.