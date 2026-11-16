Кушнер заявил, что США обсуждали налаживание прямого диалога РФ и ЕС Кушнер: США обсуждали, как наладить прямой диалог России с Европой

Москва16 ноя Вести.США обсуждали с участниками украинского конфликта возможности восстановления прямого диалога между Россией и европейскими странами, заявил зять президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Он поделился обнадеживающими идеями, которые возникли в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Мы обсудили, как содействовать налаживанию прямого диалога между Европой и Россией, которого практически не было на протяжении последних четырех лет. Важно, чтобы обе стороны напрямую услышали опасения и предложения друг друга, пока мы работаем над созданием более стабильного и безопасного будущего для Европы написал Кушнер в соцсети X

Ранее Кушнер сообщил, что у него состоялся диалог с помощником президента России Юрием Ушаковым о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Зять Трампа отметил позитивную динамику на этих переговорах и добавил, что стороны переговоров уже начали прорабатывать повестку для новой встречи.