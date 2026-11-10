Глава МИД Франции: Украина имеет форму, которая меня устраивает

Глава МИД Франции ответил на слова Трампа об "изменении формы" Украины Глава МИД Франции: Украина имеет форму, которая меня устраивает

Москва10 ноя Вести.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать "немного другой формы" после урегулирования конфликта. По словам министра, его устраивает и нынешняя форма республики.

Я не хочу интерпретировать слова президента США. Украина имеет форму, которая меня устраивает заявил он в эфире радиостанции Franceinfo

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Украина географически уже стала другой страной.

В Абу-Даби 10-11 ноября проходят трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Они будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование будет одним из пунктов масштабной дискуссии.

Перспективы достижения конкретных договоренностей в Кремле пока не комментируют.