Филиппо объяснил, что значит встреча лидеров РФ, США и КНР для Франции Филиппо: встреча Си, Трампа и Путина на саммите АТЭС показала изоляцию Франции

Москва18 ноя Вести.Встреча лидеров России, Соединенных Штатов и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне показывает изоляцию Франции. Об этом заявил глава французской правой партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо.

Франция могла бы занять в мире более достойное место, если бы вела независимую политику, а не подчинялась паранойе Евросоюза, подчеркнул политик.

Вот и состоялась историческая встреча, и сделана историческая фотография Трампа, Си Цзиньпина и Путина! И кто же в итоге оказался в изоляции? Мы! написал Филиппо с соцсети X

Ранее Филиппо заявил, что европейцы сами оказались в стороне от обсуждения нового миропорядка из-за своей воинственной позиции против России. Он также выразил сожаление, что Франция утратила достижения генерала Шарля де Голля, который после Второй мировой войны добился для нее значимого места в мире.