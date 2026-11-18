Путин: Россия не отказывалась от доллара и евро, ей отказали в их использовании

Путин сообщил, что России отказали в использовании доллара и евро Путин: Россия не отказывалась от доллара и евро, ей отказали в их использовании

Москва18 ноя Вести.Россия не отказывалась ни от доллара, ни от евро, ей отказали в использовании этих валют.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на деловом форуме саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Хочу при этом подчеркнуть, мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро. Нам отказали в использовании этих валют. Ну и, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя заявил российский лидер

Между тем, ранее лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо рассказал, что европейские страны из-за своей воинственной позиции в отношении России сами оказались в стороне от обсуждения нового мирового порядка между ведущими державами.

При этом, по мнению официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля вписываются в логику Европы, которая готова говорить о мире, только если интересы Москвы будут вынесены за скобки.