Путин, Трамп и Си Цзиньпин выступили за соблюдение иммунитетов должностных лиц

Россия, США и Китай призвали МУС не злоупотреблять своими полномочиями Путин, Трамп и Си Цзиньпин выступили за соблюдение иммунитетов должностных лиц

Москва19 ноя Вести.Россия, США и Китай считают соблюдение иммунитетов официальных представителей государств одним из основополагающих принципов международных отношений. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной по итогам трехсторонних переговоров лидеров стран.

Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение отмечается в документе

Россия, США и Китай также выразили согласие, что Международный уголовный суд и подобные структуры не должны злоупотреблять данными им полномочиями.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры прошли за закрытыми дверями в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" и продолжались около полутора часов.

По завершении встречи главы государств не выступили с совместным заявлением. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предстоящей пресс-конференции Путина, посвященной итогам трехсторонних переговоров.