Москва19 нояВести.Россия, США и Китай считают соблюдение иммунитетов официальных представителей государств одним из основополагающих принципов международных отношений. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной по итогам трехсторонних переговоров лидеров стран.
Главы трех государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значениеотмечается в документе
Россия, США и Китай также выразили согласие, что Международный уголовный суд и подобные структуры не должны злоупотреблять данными им полномочиями.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры прошли за закрытыми дверями в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" и продолжались около полутора часов.
По завершении встречи главы государств не выступили с совместным заявлением. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предстоящей пресс-конференции Путина, посвященной итогам трехсторонних переговоров.