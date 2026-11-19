РФ, США и КНР хотят увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки

РФ, США и КНР хотят нарастить мировые поставки продуктов нефтепереработки РФ, США и КНР хотят увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки

Москва19 ноя Вести.Лидеры США, РФ и КНР подписали совместную декларацию по итогам трехсторонних переговоров в Шэньчжэне, один из ее пунктов касается темы энергопоставок. Полный текст декларации опубликован пресс-службой Кремля.

Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок говорится в тексте

Переговоры президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа состоялись 19 ноября. Встреча прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" и длилась около полутора часов.

По окончании Си Цзиньпин лично вышел проводить Путина к автомобилю. Российский лидер остается в Китае, чтобы дать комментарий для СМИ. Трамп уже покинул КНР на своем самолете.