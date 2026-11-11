Песков сообщил об отсутствии контактов РФ с европейцами на переговорах

Песков: контактов с ЕС в Абу-Даби не было, они и не планировались Песков сообщил об отсутствии контактов РФ с европейцами на переговорах

Москва11 ноя Вести.У российской делегации не было контактов с представителями европейских стран в первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду. Таких контактов не было сказал Песков, отвечая на вопрос о взаимодействии российской делегации с европейцами в первый день переговоров

10 ноября в Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций России, США и Украины. 11 ноября переговоры возобновились.