Москва11 нояВести.У российской делегации не было контактов с представителями европейских стран в первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду. Таких контактов не былосказал Песков, отвечая на вопрос о взаимодействии российской делегации с европейцами в первый день переговоров
10 ноября в Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций России, США и Украины. 11 ноября переговоры возобновились.