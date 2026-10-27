Москва27 окт Вести.Европейцы будут стараться "прибрать к рукам" Сербию и Словакию. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Николай Стариков.

Он отметил, что европейские политики использовали трагедию в сербском городе Нови-Саде, когда над входом на железнодорожный вокзал обрушился бетонный козырек, ради изменения государственной системы Сербии через ее ключевые сферы.

Выборы в Сербии. Ну, давайте вспомним объятия с Зеленским, несмотря на, конечно, вековую дружбу русского и сербского народа и огромные симпатии к нам в Сербии. Это объятия с Зеленским, это лавирование с европейскими демократиями. А началось все, когда 2 года назад, ну, примерно два года назад, обрушился козырек в городе Нови-Сад, погибло 18 человек, и европейские бюрократы использовали это как стартовый пистолет для того, чтобы начать переформатирование, ну и не дай Бог, как говорится, захват Сербии… Вот, судя по тому, что сам президент Вучич (Александр Вучич экс-президент Сербии – прим. ред.) по итогам слишком быстро признанного им поражения… сказал, что вот это Европа, цветные революции. Ну вот, собственно говоря, в ту сторону он и объяснил то, что произошло сказал Стариков

Также депутат прокомментировал заявления победителей на выборах в Сербии о том, что они не планируют вводить санкции против РФ.

Что будет дальше? Победители выборов говорят, что они не будут вводить санкции против России. Ну, любой умный победитель выборов в Сербии говорил бы то же самое. Потому что выиграть выборы в Сербии и сказать, что ты введешь санкции против России, это было бы очень и очень самонадеянно заявил Николай Стариков

Он вспомнил заявления армянских политиков о неизменности отношений России и Армении, когда Никол Пашинян пришел к власти. Однако тренд на дружбу с ЕС в нынешней ситуации, конечно, вступает в противоречие с добрососедскими отношениями с Россией.

Но давайте вспомним, что мы ведь слышали эти слова и в Армении, когда Никол Пашинян (премьер-министр Армении – прим. ред.) пришел к власти, то большинство армянских политиков говорили нам, что отношения России и Армении никак не изменятся. Но мы, к сожалению, видим, что у Армении тренд на дружбу с Европейским Союзом, что в нынешней ситуации, конечно, вступает в противоречие с добрососедскими отношениями с Россией. Поэтому то, что происходит сейчас в Сербии, сложно предсказать. Возможно, будет прав Вучич, возможно, этого не произойдет. Но в любом случае то, что делают европейские бюрократы, они закрашивают Европу, ну или стараются закрасить ее одним цветом: там 50 оттенков серого или 150 оттенков одинакового серого. Они попытались закрасить Венгрию, теперь начнут красить Сербию, остается Словакия добавил Стариков

Ранее сообщалось, что победивший на парламентских выборах в Сербии блок "Студенческий список" не будет выступать за введение санкций против России.