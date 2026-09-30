Герой РФ Сайбель назвал качества, которые пригодятся ему в работе в Госдуме

Сайбель назвал качества бойца СВО, которые пригодятся ему в работе в Госдуме Герой РФ Сайбель назвал качества, которые пригодятся ему в работе в Госдуме

Москва30 сен Вести.Избранный депутат Госдумы РФ, Герой России Владимир Сайбель рассказал ИС "Вести", какие качества бойца спецоперации (СВО) пригодятся ему в парламентской работе.

Он поделился, что поставил перед собой задачу – выполнить все наказы избирателей в рамках предвыборной кампании и продолжить работу над мерами поддержки для участников СВО и их семей.

Депутат также перечислил ряд качеств, которые пригодятся ему на новой должности.

Выдержка, целеустремленность, и, как говорится, [умение] не бояться трудностей… Все преодолеем, все победим сказал Сайбель

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов в новый созыв Госдумы избраны 46 человек, участвовавших в СВО или обладающих статусом ветерана боевых действий.