Москва30 сенВести.Избранный депутат Госдумы РФ, Герой России Владимир Сайбель рассказал ИС "Вести", какие качества бойца спецоперации (СВО) пригодятся ему в парламентской работе.
Он поделился, что поставил перед собой задачу – выполнить все наказы избирателей в рамках предвыборной кампании и продолжить работу над мерами поддержки для участников СВО и их семей.
Депутат также перечислил ряд качеств, которые пригодятся ему на новой должности.
Выдержка, целеустремленность, и, как говорится, [умение] не бояться трудностей… Все преодолеем, все победимсказал Сайбель
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов в новый созыв Госдумы избраны 46 человек, участвовавших в СВО или обладающих статусом ветерана боевых действий.