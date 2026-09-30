Депутат, Герой России Козлов: самое главное – убежденность в своем президенте Депутат Козлов: будем идти за Верховным главнокомандующим до победного конца

Москва30 сен Вести.Самый главный опыт спецоперации, который можно перенести в Государственную думу, заключается в убежденности в своем Верховном главнокомандующем. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" Герой России, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Козлов.

По его словам, также в парламент можно перенести уверенность в своих действиях и принципиальную позицию.

Во-первых, уверенность в своих действиях, достижение результата, несмотря на различные трудности. И, собственно, принципиальная позиция. И, наверное, какая-то смелость в решениях, убежденность в своих действиях. И самое главное — убежденность в своем Верховном главнокомандующем. Мы за ним идем и будем идти до конца, до победного, конечно же сказал Козлов

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам избрание участников спецоперации в Госдуму. По его словам, залог успешной работы героев СВО на выборных должностях заключается в их железной воле и авторитете.